Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren silahlı, maskeli 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı

İstanbul Beyoğlu'nda bir market, silahlı, maskeli 4 kişi tarafından soyuldu.



Kaptanpaşa Mahallesi, Piyalepaşa Caddesi Ağaçlaraltı Meydanı’ndaki markete gelen 4 kişiden biri marketin kapısında beklerken, bu sırada içeriye giren başlarına kapüşon olan maskeli 3 soyguncu, görevlileri tabancayla tehdit ederek işyerinin kasasındaki yaklaşık 400 lirayı aldı.



Okmeydanı yönüne kaçan zanlılardan biri takip edilmemek için havaya ateş açarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada olay yerindeki kurusıkı tabancaya ait olduğu belirlenen 9 milimetrelik boş kovan delil torbasına konularak emniyete götürüldü.

Polis, kaçan soyguncuları yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

- Soyguncuların kaçışı kameraya yansıdı

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, soyguncuların markete girişi, soygunu yaptıktan sonra kaçışları dikkat çekiyor. Çevre sakinlerinden Osman Satıoğlu olay yerine gelen 4 kişinin önce caddenin başında bir süre keşif yaptıklarını belirterek, "Dört kişi silahla marketi soydu. Başlarında kapüşon ve yüzlerinde maske vardı. Kimse peşimizden gelmesin diyerek, havaya ateş açıp kaçtılar." dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



