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Beyoğlu'nda silahlı soygun

Beyoğlu'nda silahlı ve maskeli 3 kişi, bir marketten yaklaşık 16 bin lira çaldı.

Beyoğlu'nda silahlı soygun

Beyoğlu'nda silahlı ve maskeli 3 kişi, bir marketten yaklaşık 16 bin lira çaldı.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Sinan Paşa Yumak Sokağı'ndaki bir markete, açılmasından kısa süre sonra giren maskeli ve silahlı şüpheliler, çalışanı silah göstererek etkisiz hale getirdi.



Çalışandan ana kasanın yerini öğrenen zanlılar, kasadaki yaklaşık 16 bin lirayı çalarak araçla kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.



Ekipler, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını da kontrol ediyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #beyoğlu #silahlı saldırı
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