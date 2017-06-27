Antalya'daki bir akvaryumun görüntüleri ile devam ediyoruz. Akvaryumda tam 10 bin balık var. Ancak bu akvaryumu diğerlerinden farklı kılan büyüklüğünden ziyade, balıkların biberonla beslenmesi.

Bu akvaryumda 10 bini aşkın balık var ancak biberonla beslenenler ilgi odağı olmayı başarmış gözüküyor.



Rengarenk 'koi' balıkları biberon için kıyasıya yarışıyor. Çocuklar ise bu anların keyfini çıkarıyor.



Burası Antalya'da günde 2 binin üzerinde turistin ziyaret ettiği bir akvaryum.



Antalya ve çevresindeki su altı yaşamından örneklerin de olduğu 7,5 milyon litre hacimli akvaryumda 180 köpekbalığı da yer alıyor.





ulusal.com.tr