Bingöl'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Efsane isim yoğun bakımda!
Efsane isim yoğun bakımda!
Suriye'den ABD'ye cevap
Suriye'den ABD'ye cevap
YÖK Başkanı: Maalesef hatırlatmak istedim
YÖK Başkanı: Maalesef hatırlatmak istedim

Biberonla balık besliyorlar

Antalya'daki bir akvaryumun görüntüleri ile devam ediyoruz. Akvaryumda tam 10 bin balık var. Ancak bu akvaryumu diğerlerinden farklı kılan büyüklüğünden ziyade, balıkların biberonla beslenmesi.

Biberonla balık besliyorlar

Bu akvaryumda 10 bini aşkın balık var ancak biberonla beslenenler ilgi odağı olmayı başarmış gözüküyor.

Rengarenk 'koi' balıkları biberon için kıyasıya yarışıyor. Çocuklar ise bu anların keyfini çıkarıyor.

Burası Antalya'da günde 2 binin üzerinde turistin ziyaret ettiği bir akvaryum.

Antalya ve çevresindeki su altı yaşamından örneklerin de olduğu 7,5 milyon litre hacimli akvaryumda 180 köpekbalığı da yer alıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #Biberonla balık
banner863
Önceki Haber
Efsane futbolcu Can Bartu yoğun bakımda!
Sonraki Haber
Dalış tutkunlarının yeni adresi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.