Biçerdöver sanayisinin kalbi: Yerköy

Yerköy… Yozgat’a bağlı 35 bin nüfusa sahip güzel bir ilçe… Ve neredeyse her ailenin bir biçerdöveri var.

2018 yılı istatistiklerine göre, Türkiye’de 17 bin biçerdöver bulunuyor. Bunların 2 bin 500’ü Yerköylü çiftçiler tarafından kullanılıyor.

Yerköy, Türkiye’deki biçerdöver sanayisinin kalbi olarak ün yapmış bir ilçe… Ülke genelindeki biçerdöver makinelerinin yedek parça üretiminin yüzde 90'ını buradan karşılanıyor. İlçedeki sanayi sitesi, biçerdöverlerin bakım ve onarımlarının yapıldığı üs konumunda.

İlçede her yıl Biçerdöver Festivali yapılıyor. Yüzlerce biçerdöverden oluşan konvoy şehirde tur atıyor. Hasat zamanlarında ise son bakımları yapılan biçerdöverler törenle uğurlanıyor.

Yerköylü çocuklar, küçük yaşta biçerdöverle tanışıyor. Kullanmadan bakımına kadar her ayrıntısını öğrenerek büyüyor ve kısa sürede bu işin ustası oluyorlar. Neredeyse her genç, biçerdöver kullanmayı biliyor. Yerköylüler arasında bu durumun esprisi de yapılıyor.



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