Bozüyük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Kurt (72) ve Fatma Kırtaş'a (65) çarptı.



Olay yerinde hayatını kaybeden Kurt ve Kırtaş'ın cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Otomobil sürücüsü E.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.