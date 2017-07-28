Bilecik'te minibüsün park halindeki TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te minibüsün park halindeki TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolu Vezirhan beldesi yakınlarında henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 GM 9503 plakalı minibüs, park halinde bulunan yabancı plakalı TIR'a çarptı.







Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.