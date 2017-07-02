Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kıyasettin Çifçi'nin kullandığı 41 D 4979 plakalı otomobil Pazaryeri-Bozüyük karayolunun 11. kilometresindeki Naldöken mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü, eşi Kadriye, kızları Halime (15) ve Rabia Çifçi (13), 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.