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Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı

Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kıyasettin Çifçi'nin kullandığı 41 D 4979 plakalı otomobil Pazaryeri-Bozüyük karayolunun 11. kilometresindeki Naldöken mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü, eşi Kadriye, kızları Halime (15) ve Rabia Çifçi (13), 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #Bilecik’te Trafik Kazası 4 Yaralı #Bilecik
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