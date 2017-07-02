736. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi Yörük Kurultayı düzenlendi

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 736. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi düzenlenen Yörük Kurultayı'nda, "Söğüt bir ruhtur. Bu ruhu yaşatmak bizim en büyük borcumuzdur." dedi.



Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Kaymakam Berkan Sönmezay, Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve Yörük Türkmen temsilcileriyle Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Büyükakın, daha sonra Belediye Türk Sofrası'nda düzenlenen Yörük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, bu coğrafyada bu kadar uzun süre hakim olmanın, her seferinde küllerinden yeniden doğmanın ve dünyaya adalet götürmenin sadece Türk milletinin ortaya koyduğu bir başarı olduğunu vurguladı.

''Söğüt bir ruhtur. Bu ruhu yaşatmak bizim en büyük, birinci borcumuzdur." diyen Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ruh bittiği zaman bu devletin ayakta durma şansı yok. Bu ruh, bu devleti her seferinde yeniden canlandıran bir ruhtur. Bu ruh milletin yüreğinin derinlerinde yaşattığı bir ruh. Çıkarıp ortaya koyması gerektiğinde hiç tereddütsüz gösterdiği bir ruhtur. Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da, tereddütsüz bir şekilde bu milletin içindeki ve dışındaki düşmanlara karşı canını, malını ortaya koyduğu ve gözünü karartmadan mücadele ettiği bir ruh. Dolayısıyla bizim birinci vazifemiz Söğüt ruhunu yaşatmak. Söğüt ruhu bizi biz yapan bir ruh ve biz öncelikle bu ruha hizmet edeceğiz. İçinden geçtiğimiz dönemde bu ruh kendini bir kez daha önemli hale getiriyor. Ruh, akıl, kılıç hepsi bir arada olduğunda medeniyet alıyor başını gidiyor. Aynı dönemi yaşıyoruz şu anda. "

Hainlere karşı bir varlık mücadelesi verildiğini vurgulayan Büyükakın, içerden ve dışardan uğraşmaya devam edenlerin başarılı olamayacağını ifade etti.

Büyükakın, "Yurdumuzun üzerinde tüten son ocak sönmeden, aramızdan en sonuncusu canını vermeden bu dava bitmez. Biz teslim olmayız. Türk milleti varolduğu müddetçe dünyada ezilen milletlerin gözyaşını da biz dindireceğiz, atalarımızın yaptığı gibi. Biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Bizi büyük yapan bu ruhtur. Söğüt'ün sadece varlığı ve buradaki törenleri değil o ruh anlatılmalı Türkiye'ye ve dünyaya.''

Milletvekili Eldemir, Kaymakam Sönmezay ve Belediye Başkanı Aydoğdu ile Yörük Türkmen kuruluşlarının temsilcileri de kurultayda görüşlerini dile getirdi.

Kurultay, Büyükakın ve beraberindekilerin Türk Büyükleri Anıtı önünde fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.