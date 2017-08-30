Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi ve oğlu yaşamını yitirdi, kızı ve torunu yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hüseyin Onuş'un (64) kullandığı 34 HNE 71 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya karayolunun 41. kilometresinde su kanalına devrilerek tahliye betonuna çarptı.



Kazada, sürücü olay yeri, eşi Mevlüde (67) ve oğlu Birol Onuş (32) Bilecik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Hafif yaralanan sürücünün kızı Hülya (40) ve torunu Burcu Nur Kız'ın (9) aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

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