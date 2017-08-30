BURSA'da bu sabah inşaat halindeki binanın yanında bulunan ve üzerinde kimlik çıkmayan cesedin bilgisayar programcısı 21 yaşındaki Duhan Ömür'e ait olduğu belirlendi. Vücudunda kırıklar bulunan gencin düşerek mi öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.Kaynak: DHA
Merkez Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi'nde bu sabah bir inşaatın hemen kenarında ceset gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, 112 Acil Servis ekipleri ise vücudunda kırıklar bulunan gencin öldüğünü tespit etti.
Üzerinde kimlik çıkmayan ceset daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Yapılan araştırmada ölen kişinin bilgisayar programcısı Duhan Ömür olduğu belirlendi. Acı haberi ailesine bildiren polis, Duhan Ömür'ün inşaatta düşerek mi öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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