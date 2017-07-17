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Bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı!

İstanbul/Kağıthane'deki İETT Otobüs Garajı'nda bugün saat 03.00 sıralarında park halinde bulunan 34 GF 9781 plakalı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen bir nedenle yandı.

Bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı!

Yangın, saat 03.00 sıralarında Kağıthane'deki İETT otobüs garajında bulunan 34 GF 9781 plakalı Özel Halk Otobüsü'nde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otobüsü kısa sürede alevler tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bu sırada yanan otobüs bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından polis ekipleri yanan otobüs üzerinde ve garajda olay yeri incelemelerinde bulundu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için itfaiyenin çalışmaları ve polisin soruşturması devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kağıthane #İETT OTOBÜS GARAJI
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