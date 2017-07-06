Görüntüler hasarı gözler önüne serdi.
Yalova'da 2 gün önce metrekareye 88 kilogram yağış düştü. Yağmur nedeniyle bölgede sel oluştu. Bin sera sel sularıyla doldu.
Çiftçilerin geçim kaynağı olan ürünler büyük zarar gördü.
Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli bölgedeki üreticileri ziyaret etti.
Beşli, çiftçilerin mağduriyetin giderilmesini istedi.
ulusal.com.tr
Yalova'da kurulu çiçek ve süs bitkisi seraları sele teslim oldu. Bin sera büyük hasar gördü. Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Görüntüler hasarı gözler önüne serdi.
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