YALOVA Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalova’da etkili olan yağışlar nedeniyle Çınarcık İlçesi Koru Beldesi’ndeki derenin taşması sonucu bölgede bin çiçek serasının zarar gördüğünü söyledi. Bölgedeki üreticileri ziyaret eden Beşli, “Bu bölgemiz geçimini seracılıktan sağlıyor. Yaklaşık bin çiçek serası zarar gördü. Devletimizden çiftçilerimize destek bekliyoruz. Mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruzö dedi.

Yalova’nın Çınarcık İlçesi’ne iki gün önce metrekareye 88 kilogram yağışın düştüğü yağmur nedeniyle bölgede geçimini seracılıktan sağlayan çiftçileri etkiledi. Sular altında kalan seralarda bulunan mahsuller heba oldu. Çiftçileri gezerek zararlarını inceleyen Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, devletin desteğini beklediklerini söyledi. Beşli, “Yağmurlarla gelen bu afette Koru Beldemiz etkilendi. Özellikle mevsimlik çiçek, kesme çiçek ve süs bitkileri yetiştirilen bir alanımızdı burası. Bin tane seramız aynı bu şekilde yerle bir olmuş, komple ürünler, saksı ürünleri, kesme çiçek ürünleri ve mevsimlik çiçekler kullanılamayacak hale gelmiş. Dağdan gelen sel, bütün seraları yerle bir etmiş. İçindeki ürünler bitmiş. Çiftçimiz çok mağdur durumda. Biz de bir an önce bu mağduriyetin ortadan kalkması için devletin desteği gerekiyor. Bu ürünleri yetiştiren insanlar senelerini harcadı. Emekleri bir anda bir sel uğruna yerle bir olmuş durumda. İnsanlar canlarını kurtardıklarına şükrediyorlar ama mal canın yongası. Neticede bu ürünlerin artık kullanılamayacak durumda. Bir seranın içinde yüz binlerce liralık hasar var. İnsanların alınlarının terini, çoluk çocuklarının rızkını bir anda sele kaptırdılar. İnsanın vicdanı sızlıyor. Biz de yetkililerimizin bir an evvel bu mağdur insanlara el atmasını bekliyoruzö dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Su taşkınının yaşandığı Koru Deresi’nde ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan Yalova Afet ve Acil Müdahale Başkanlığı’ndan ise (AFAD) içerisinde mühendislerin de olduğu bir ekibin ise hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yapılan çalışma ile bölgede kaç konutun ve kaç seranın hasar gördüğü tespit edilecek.

ÇİFTÇİLER DESTEK BEKLİYOR

Bölgede seracılıkla geçimini sağlayan çiftçiler ise su taşkınının Karayolları tarafından Koru Deresi üzerinden geçen yol ve köprü çalışmasından kaynaklı olabileceğini iddia etti. Milyonlarca liralık zararı olan çiftçiler, devletten bu konuda destek beklediklerini söylediler.