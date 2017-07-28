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Binanın çatısı park halindeki 3 aracın üzerine düştü!

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına sırasında, Esenler'de 4 katlı bir binanın demirden oluşan çatı platformu park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Binanın çatısı park halindeki 3 aracın üzerine düştü!

Olay Esenler, Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da akşam saat 18:00 sıralarında etkili olan yağmur ve fırtınada 382. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın platform çatısı park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü.

Mahalle sakinleri büyük bir gürültüyle camlarına koştu. Ne olduğunu anlamayan mahalle sakinleri, komşularının oturduğu apartmanın platform çatısını kapılarının önünde görünce durumu hemen polis, zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçların üzerine düşen ve demirden olan platform çatının altında bulunan araçları kurtarma çalışması başlattı. 

Bu sırada zabıta ekipleri olay yerine şerit çekerken, polis ekipleri de önlem aldı. İtfaiye ekipleri platformun altında kalan araçları merdiven aracının yardımıyla kurtardı.

İtfaiye aracının merdivenine bağlanan halatlar yardımıyla platform bulunduğu yerden yükseğe kaldırılarak altındaki araç çekildi. Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmazken, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Platformun altında kalan diğer kamyonet ise itfaiye ve vatandaşların çekmesi sonucu kurtarıldı.

Platformun parçalara ayrıldıktan sonra kaldırılacağı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Polis ekipleri de olaya ilişni inceleme başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Esenler #fırtına #yağış
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