Binanın çatısından düşen çatı malzemeleri 4 araçta hasar oluşturdu
Esenler'de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri nedeniyle sokakta park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
YURT 30.12.2019, 14:33
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 1119. Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katından fırtına nedeniyle çatı malzemesi parçalar düştü.
Düşen parçalar nedeniyle bir binadaki dairenin pencere camı kırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlaması ve malzemelerin işçiler tarafından Esenler Belediyesine ait kamyonete yüklenerek götürülmesiyle sokak trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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