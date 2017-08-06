Bingöl'de, 11 yıl önce 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan ve o tarihten bu yana aranan zanlı, Bursa'da yakalandı.

Bingöl'de, 11 yıl önce 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışan ve o tarihten bu yana aranan zanlı, Bursa'da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2006 yılında Bingöl'ün Yazgülü Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan ve 11 yıldır hakkında "kasten öldürmek", "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından yakalama kararı bulunan şüpheli M.A'nın, Bursa'ya geleceği yönünde ihbar aldı.







Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kardeşine ait Uludağ yolundaki çay bahçesine operasyon düzenledi. Şüpheli M.A, burada gözaltına alındı.



Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.