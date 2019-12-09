Bingöl'de astsubay Halil Ulaş Yıldırım şehit oldu
Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşen astsubay Halil Ulaş Yıldırım şehit oldu.
YURT 09.12.2019, 14:41
Alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesi Güzeldere Köyü Jandarma Karakolunda görevli astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), çıktığı 10 metre yüksekliğindeki gözetleme kulesinden dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı Genç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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