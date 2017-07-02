Karlıova ilçesinde kırılan elektrik direği nedeniyle yerden yaklaşık bir metre yükseklikte bulunan yüksek gerilim hattına dokunan ve ağır yaralanan 8 yaşındaki Efecan Özer tedavi altına alındı

Karlıova ilçesinde babasıyla ot biçmeye giden 8 yaşındaki çocuk, yere çok yakın bir mesafede bulunan yüksek gerilim hattına dokunarak ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılçubuk köyünde yaşayan 8 yaşındaki Efecan Özer, ot biçen babasının yanında oynarken, çevredeki alçaktan geçen elektrik tellerine dokundu.



Elektrik akımına kapılan ve olay yerinde babasının müdahale ettiği çocuk, ağır yaralı olarak Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özer, burada yapılan müdahalenin ardından Bingöl devlet Hastanesine sevk edildi.



Kızılçubuk köyü muhtarı Mehmet Ali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik direğinin kırılmasından dolayı tellerin yerden yaklaşık bir metre yüksekte bulunduğunu söyledi.



Kırık direğin yerine yenisinin yapılması için ilgililere müracaat ettiklerini ileri süren Sezer, şu görüşleri dile getirdi:

"Yaklaşık iki aydır elektrik şirketine bu direğin tehlikeli olduğunu bir an önce onarılması gerektiğini söyledim. Elektrik şirketi ise devamlı 'bugün yarın' diyerek 'geleceklerini' söyleyip buraya bir direk bırakıp değiştireceklerini söylediler. Efecan kardeşimiz şu anda ağır yaralı ve hastanede acılarla boğuşuyor. Bunun hesabını kim nasıl verecek."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.