O kurtsal direniş, yüreği yanan analara ulaşıyor. Tüm Türkiye'yi sarıyor. Evlat nöbeti giderek büyüyor. Bir aile daha nöbete katıldı.

Diyarbakır annelerinin PKK'nın dağa kaçırdığı evlatları için 3 Eylül'de HDP İl Binası önünde başlattıkları nöbet büyüyerek sürüyor.

Vahide Çiftçi, 2 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki köylerine gelen PKK'lı teröristlerin dağa kaçırdığı kızı Özlem için nöbette.

O günden bu yana kızından hiç haber alamadı. Evladına kavuşmak umuduyla da annelerin direnişine katıldı. Kızı Özlem'e işte böyle seslendi;

Mücadelenin ateşi Vahide anneyi de sardı. Tıpkı diğer analar gibi O'da evladı için umudunu diriltip, gözünü kararttı.



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