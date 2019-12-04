Bir aile daha nöbete katıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti giderek büyüyor. Bir aile daha nöbete katıldı. Vahide Çiftçi, 2 yıl önce Hakkari Şemdinli'den PKK'nın dağa kaçırdığı kızı Özlem için nöbete başladı. Vahide anne de tıpkı diğer analar gibi kararlı... "Yavrumu alıncaya kadar buradayım" diyor.
YURT 04.12.2019, 20:50
O kurtsal direniş, yüreği yanan analara ulaşıyor. Tüm Türkiye'yi sarıyor. Evlat nöbeti giderek büyüyor. Bir aile daha nöbete katıldı.
Diyarbakır annelerinin PKK'nın dağa kaçırdığı evlatları için 3 Eylül'de HDP İl Binası önünde başlattıkları nöbet büyüyerek sürüyor.
Vahide Çiftçi, 2 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki köylerine gelen PKK'lı teröristlerin dağa kaçırdığı kızı Özlem için nöbette.
O günden bu yana kızından hiç haber alamadı. Evladına kavuşmak umuduyla da annelerin direnişine katıldı. Kızı Özlem'e işte böyle seslendi;
Mücadelenin ateşi Vahide anneyi de sardı. Tıpkı diğer analar gibi O'da evladı için umudunu diriltip, gözünü kararttı.
ulusal.com.tr
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