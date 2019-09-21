Telefonla konuşmak için tehlikeyi göze alıyorlar. Bitlis'in Yaygın köyünde GSM hatları çekmiyor. Yurttaşlar telefonla görüşme yapabilmek için zorlu ve tehlikeli yöntemler bulmak zorunda kalıyor. Ya ağaçlara ya evlerin çatısına çıkıyorlar yada yüksek tepelere tırmanış yapıyorlar. Mağdur olan yurttaşlar köylerine baz istasyonu kurulmasını istiyor.

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