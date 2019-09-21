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Bir "ALO" için tehlikeyi göze alıyorlar

Telefonla konuşmak için tehlikeyi göze alıyorlar. Bitlis'in Yaygın köyünde GSM hatları çekmiyor. Yurttaşlar telefonla görüşme yapabilmek için zorlu ve tehlikeli yöntemler bulmak zorunda kalıyor. Ya ağaçlara ya evlerin çatısına çıkıyorlar yada yüksek tepelere tırmanış yapıyorlar. Mağdur olan yurttaşlar köylerine baz istasyonu kurulmasını istiyor.

Bir "ALO" için tehlikeyi göze alıyorlar

Ağaçlara, evlerinin damlarına çıkıyorlar. Olmazsa yüksek tepelere tırmanıyorlar. Tüm bu eziyet sadece 'alo' diyebilmek için...

'Hangi çağda yaşıyoruz?' sorusunu akıllara getiren bu görüntüler, Bitlis'in Yaygın köyünden...  

GSM hatlarının çekmediği köyde yurttaşlar telefonla görüşme yapmak için zorlu ve tehlikeli uğraşlar vermek zorunda kalıyor.

Köy il merkezine sadece 16 kilometre mesafede. 32 haneli köyde, genci de yaşlısı da aynı sıkıntıyla baş etmek durumunda.

Yurttaşlar, köylerine baz istasyonu kurulmasını istiyor.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #alo #telefon #gsm #bitlis
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