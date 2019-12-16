Bir baba daha katıldı
105'nci gününü geride bırakan Diyarbakır annelerinin eylemine katılım sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme bir baba daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin,partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine bir baba daha katıldı.
İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır'a gelen baba Mehmet Laçin, evladına kavuşma ümidiyle eylemine dahil oldu.
Laçin, yaptığı açıklamada, kızının lise son sınıfta okurken HDP'liler tarafından 2011 yılında dağa kaçırıldığını belirterek, kızını almadan oturma eyleminden ayrılmayacağını söyledi.
Bu olayların yanı sıra HDP’li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Yaşanan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.
ulusal.com.tr
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