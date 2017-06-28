Diyarbakır’da geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yılın büyük bir bölümünü Koyungözü Yaylasında geçiriyor. Yayla'da yaşamak zor. Ama geçim derdi daha zor.

Kıl çadırın arasından sızan güneş ışıklarıyla başlıyor hayat. Ve akşamın karanlığına dek bir an olsun duraksamıyor. Burası Diyarbakır'ın Karacadağ eteklerindeki Koyungözü yaylası…



Çınar ilçesinde yurttaşlar geçimini hayvancılıktan sağlıyor. Hayvanların otlatılması için de evlerinden 50 kilometre uzaklıktaki bu yayla onlar için yuva oluyor.



Yaklaşık 5 bin hayvanla gelinen bu yaylada, yağmur, kar, soğuk ve kavurucu sıcağa rağmen yılın 7 ayı geçiriliyor.



Erkekler günün büyük bölümünde hayvanların bakımı ve otlatılması işini yapıyor. Kadınlar ise koyun sağıyor, yemek yapıyor, peynir, yoğurt ve çökelek hazırlıyor. Çadırın temizliği, su taşıma, çocukların ihtiyaçları derken akşamın nasıl olduğu anlaşılmıyor.



Yayla çocukları elbette oyun oynuyor ama hayvanların otlatılmasına yardımcı olduktan sonra.



Akşam yemeği hepbirlikte yeniyor, sohbetler eşliğinde çaylar içiliyor. Bir de, türkülere kaval sesi eşlik ediyor. Yayla da vakit işte böyle geçiriliyor.



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