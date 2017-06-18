Adana'da 32 yaşındaki Ümit Karademir, 26 yaşındaki eşi Aynur Karademir’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün gece merkez Seyhan İlçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı 16 bin 100’üncü Sokak’ta meydana geldi. Bir tavuk firmasında birlikte çalışan 1 çocuk sahibi Karademir çifti tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit Karademir, pompalı tüfekle eşi Aynur’u karnından vurdu. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Dr. Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.ÿÜmit Karademir ise, bir süre sonra polislere teslim oldu.



Ümit Karademir ilk sorgusunda eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söyledi.



Karademir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.



'ARALARINDAKİ SORUNU DÜZELTMEYE ÇALIŞTIK' DEDİ



Kızının cenazesini almaya gelen baba Habib Belci, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıyla damadın arasındaki sorunu düzeltmeye çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını belirtti.



AA'nın haberine göre Yakınları tarafından teslim alınan kadının cenazesi, Karayusuflu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.



Bu arada, olaydan sonra Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlı Ümit Karademir emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.



Eşini katleden zanlı pişman olduğunu savundu.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.