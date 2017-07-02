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Bir sıcaklık uyarısı daha! 44 dereceyi görebilir

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık ile düşük nem nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı

Bir sıcaklık uyarısı daha! 44 dereceyi görebilir

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 2 derece artması bekleniyor.

ANTALYA'DA SICAKLIK 44 DERECEYİ GÖREBİLİR

Sıcaklığın Antalya'da 44, Muğla'da 42, Burdur'da 41, Isparta'da 38, Bodrum ve Fethiye'de 43, Marmaris'te ise 40 derece olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve batı, öğleden sonra güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor./Habertürk

Etiketler; #antalya #muğla #ısparta #burdur
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