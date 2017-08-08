Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı iç kesimlerinde yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalllerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ÇANAKKALE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu



ISTANBUL °C, 36°C

Parçalı bulutlu sabah ilk saatler yer yer puslu



KIRKLARELI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



IZMIR °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



MUĞLA °C, 35°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



CANKIRI °C, 36°C

Parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



BOLU °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



RİZE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ŞIRNAK °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



KİLİS °C, 42°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



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