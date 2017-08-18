Kaza, bugün öğle saatlerinde Birecik- Nizip karayolunun 10uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
Hurdaya dönen araçlardaki 1'i kadın, 4 kişi olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, ölenlerin cesetleri ise kimlik ve otopsi için morga götürüldü.
Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Birecik- Nizip karayolunun 10uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
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