Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Birecik- Nizip karayolunun 10uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.



Hurdaya dönen araçlardaki 1'i kadın, 4 kişi olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.



İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, ölenlerin cesetleri ise kimlik ve otopsi için morga götürüldü.

