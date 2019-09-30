Ahmet Cevdet Avcı hem bir gezgin hem de makine mühendisi.
Türkiye'nin birçok şehrini bisikleti ile gezdi.
Avcı 7 yıldır pedallayarak Anadou'luyu geziyor.
Üniversitedeki 3'üncü yılında başlamış tura Avcı.
Pedallayarak yeni insanlar kazanmanın, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yerinde görmenin mutluluğunu yaşıyor.
En güzel anılarını bisikleti ile çıktığı Türkiye turunda kazandığını söyleyen Avcı, "Hayallerinizin peşinden gitmekten korkmayın" diyor.
ulusal.com.tr
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