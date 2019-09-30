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Bisikletiyle 7 yıldır Türkiye'yi geziyor

Bir çok gezgini taşıdık sayfalarımıza taşıdık. Şimdi ise Ahmet Cevdet Avcı ile tanıştıracağız sizleri. Makine mühendisi Avcı, 7 yıldır bisikleti ile Türkiye'yi geziyor.

Bisikletiyle 7 yıldır Türkiye'yi geziyor
Ahmet Cevdet Avcı hem bir gezgin hem de makine mühendisi. 

Türkiye'nin birçok şehrini bisikleti ile gezdi. 

Avcı 7 yıldır pedallayarak Anadou'luyu geziyor.

Üniversitedeki 3'üncü yılında başlamış tura Avcı.

Pedallayarak yeni insanlar kazanmanın, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yerinde görmenin mutluluğunu yaşıyor. 

En güzel anılarını bisikleti ile çıktığı Türkiye turunda kazandığını söyleyen Avcı, "Hayallerinizin peşinden gitmekten korkmayın" diyor.

ulusal.com.tr
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