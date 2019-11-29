Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, örnek bir projeye imza attı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, örnek bir toplumsal çalışma başlattı. "Bir Işık da Sen Yak" projesi kapsamında köyleri dolaşan kadın komutanlar, okula gitmeyen çocukları eğitime kazandırıyor ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çalışma yürütüyor.

Kadın jandarmalar, evleri tek tek ziyaret ederek ziyaret ederek okula gitmeyen çocukları ve ailelerini ikna ediyor. Son olarak Uludere köyünde eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan 12 yaşındaki Hicran İptaş'ın ailesini ziyaret eden kadın komutanlar, aileyi ikna ederek, çocuğun okula dönmesini sağladı.

Astsubay Üstçavuş Ayşe Özden, 6 ilçede 300 köyü ziyaret etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kadın komutanların farkındalık çalışmaları bununla da sınırlı değil.

Üstçavuş Özden, çocukların kendilerini üniformalı görünce sevindiklerini söyledi.

Kadın jandarmalar, ziyaret ettikleri okullara kırtasiye malzemesi de dağıtmayı ihmal etmiyor.

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