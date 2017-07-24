Bitlis'te bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Narlıdere köyü Kasrik mevkisine gelen bölücü terör örgütü mensubunun, burada görevli güvenlik korucularına teslim olmak istediğini bildirdiği belirtildi.



Bunun üzerine teröristin, güvenlik korucuları tarafından Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildiği vurgulanan açıklamada, kimlik sorgulamasında bölücü terör örgütü mensubunun Arnos Mordem Rezan kod adlı E.K. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.



Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği de ifade edildi.