Bitlis'te hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gazibey Mahallesi Büryancılar Sokak'ta bazı iş yerlerinde 29-30 Haziran gecesi hırsızlık olaylarının yaşandığı bildirildi.



Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen ekiplerimizce hırsızlık olaylarını gerçekleştiren ve 5 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.T. ile iki ayrı suçtan kaydı olan F.T. isimli suça sürüklenen çocuk aynı gün yakalanmıştır. Şems-i Bitlis Mahallesi Fatiha Yokuşu'ndaki bir iş yerindeyse 07-12 Haziran tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi Y.Ö. isimli küçük yaşta suça sürüklenen çocuk da güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalanmıştır. Şüpheliler F.T, İ.T. ve Y.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır."



Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.