Ahlat ilçesinde silahların da kullanıldığı kavgada gözaltına alınan 10 kişi, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında Ahlat Adliyesi önünde başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.



Silahların da kullanıldığı kavgaya karışan H.A, O.A, Ü.A, Y.A, M.N.A, E.Ç, İ.Ç, E.Ç, M.Ç ve E.Ç. aldıkları taş ve sopa darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı.



Polis ekiplerince gözaltına alınan ve tedavilerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.