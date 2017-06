Van Gölü'ne kıyısı bulanan Adilcevaz ilçesinde 3 yıl önce faaliyete geçirilen kablolu su kayağı tesisinin sezon açılışı yapıldı

Van Gölü'ne kıyısı bulanan Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3 yıl önce faaliyete geçirilen kablolu su kayağı tesisinin sezon açılışı gerçekleştirildi.

Tesise gelen vatandaşlar hem su kayağı yapmanın hem de gölde serinlemenin keyfini yaşadı.

Kaymakam Arif Karaman, sezon açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin sadece terör olaylarıyla anılmasını istemediklerini söyledi.

Van Gölü'nde adrenalin dolu sporlar yapıldığını anlatan Karaman, "Burada Özel İdare tarafından 4 milyon liraya yaptırılan tesisle Adilcevaz ilçemizi turizm cenneti ve cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Karaman, Van Gölü'nün temiz şifalı suyu ve inci kefaliyle bölgeye katkı sunduğunu belirtti.

İlçenin yazın serin bir havada çevre illerden ve Türkiye'nin her yerinden gelen turistlere ev sahipliği yaptığına işaret eden Karaman, Adilcevaz'a gelenlerin tatilini güzel ve huzurlu geçirdiğini kaydetti.

Karaman, tüm vatandaşları su sporu yapmak için ilçeye davet etti.



Kablolu su kayağı

Her yaştan insanın rahatlıkla yapabileceği kablolu su kayağı, vücudun tüm kaslarını çalıştıran bir spor olarak tanımlanıyor. Bu spor, temel prensibi su kayağıyla aynı olmasına karşın, sporcuları çekmekte kullanılan mekanizmayla bundan ayrılıyor. Su kayağında sürat motorları, bu sporda ise elektrikli bir motorla çalışan telesiyej kullanılıyor.