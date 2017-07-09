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Bitlis'te kaybolan epilepsi hastası gencin cesedi bulundu

Hizan'da 3 aydır kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Aslan'ın cesedine ulaşıldı

Bitlis'te kaybolan epilepsi hastası gencin cesedi bulundu

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 ay önce kaybolan 19 yaşındaki epilepsi hastası İbrahim Aslan'ın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nurs köyünün Aşağışenlik mezrası yakınlarında ot toplamaya giden gençler, dere yatağının kenarındaki çalıların içinde çürümüş bir cesedin olduğunu fark etti.

Ardından köye dönen gençler, durumu Aslan'ın ailesine ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden Aslan'ın yakınları, üzerindeki giysilerden cesedin 25 Nisan'da kaybolan çocuklarına ait olduğunu tespit etti.

Jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylüler tarafından 25 Nisan'da kaybolan İbrahim Arslan'ın bulunması için yaklaşık 10 gün arama çalışmaları yürütülmüş ancak sonuç alınamamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Nurs köyü #İbrahim Aslan #hizan #epilepsi hastası #ceset #bitlis
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