Bitlis'in Mutki ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş 2 ton 50 kilogram amonyum nitrat bulundu.Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütüne ait 2 depoda yaklaşık 2 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiği belirtildi.
Ele geçirilen amonyum nitratın cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği kaydedilen açıklamada, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
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