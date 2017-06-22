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Bitlis'te trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Bitlis'te trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı

Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis-Tatvan karayolunun 15. kilometresinde, Ercan Aydoğdu yönetimindeki 13 KD 332 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Sarıgül'ün (28) kullandığı 23 FS 218 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Sarıgül ile Gülistan Aydoğdu (60) ve Fatih Yalvaç (27) hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Ercan Aydoğdu, Emircan, Abdulsamet, Edanur, Gamze ve Ahmet Aydoğdu, Yusuf Aktaş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #tatvan #Ölü #kaza #bitlis
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