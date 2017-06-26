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Bitlis'te trafik kazası: 6 yaralı

Tatvan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bitlis'te trafik kazası: 6 yaralı

 Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Tayyar Şinasi yönetimindeki 17 MKR 93 plakalı kamyonet, Tatvan-Ahlat karayolundaki 300 Evler mevkisinde, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Anwar Nabo idaresindeki 34 SAB 046 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri, kamyonette bulunan Naime ve Hasret Şinasi ile Berat ve Emine İnan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapatılan Tatvan-Ahlat karayolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #tatvan #otomobil #kamyonet #bitlis
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