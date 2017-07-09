PKK'lı teröristlerce Tatvan-Hizan karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş'in babaevine acı haber ulaştı

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş'in Şanlıurfa'daki babaevinde yas var.



Şehit Ateş'in (24), Suruç ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi.

Haberin duyulmasının ardından şehidin babası Celal Ateş ve diğer yakınları taziyeleri Selam Camisi'nde kabul etmeye başladı. Cami çevresine Türk bayrakları asıldı.

Kaymakam Ferhat Sinanoğlu da camiye gelerek şehidin babası Celal Ateş'in acısını paylaştı.

Sinanoğlu'na sarılan şehidin babası, göz yaşlarına hakim olamadı.

Baba Ateş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ciğerinin yandığını dile getirdi.

Bir daha bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulunan Ateş, "Vatan sağ olsun. Bir daha anne ve babaların ciğeri yanmasın. İnşallah bu olay son olur, bu olayların son bulmasını istiyorum." dedi.

Bekar olan şehidin 9 kardeşi bulunduğu ve annesini 10 yıl önce kaybettiği öğrenildi.

Şehidin cenazesinin, ikindi vakti ilçede düzenlenecek törenin ardından aile mezarlığına defnedilmesi planlanıyor.