Bodrum ilçesinde, katı atık depolama alanında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, katı atık depolama alanında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.



Alınan bilgiye göre, Yokuşbaşı mevkisindeki çöplük alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor.