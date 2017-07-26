Emniyet Müdürü: Beni görevden alın!
Emniyet Müdürü: Beni görevden alın!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in partisi için yorum
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in partisi için yorum
İstanbul'un yeşiline hançer
İstanbul'un yeşiline hançer
Mehmet Görmez ayrılık iddiası için ilk kez konuştu
Mehmet Görmez ayrılık iddiası için ilk kez konuştu

Bodrum'da deprem (son depremler)

Saat 00:38'de Bodrum'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Bodrum'da deprem (son depremler)

Bodrum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:38'de Bodrum'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum #bodrum deprem #son depremler
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ordu'da terör örgütü üyesi yol kontrolünde yakalandı
Sonraki Haber
Emniyet Müdürü: Beni görevden alın!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.