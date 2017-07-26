Saat 00:38'de Bodrum'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Bodrum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00:38'de Bodrum'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.







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