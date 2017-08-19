İstanbul'da 5 bin polisle 'Yeditepe' uygulaması
İstanbul'da 5 bin polisle 'Yeditepe' uygulaması
Akbank hakkında flaş karar
Akbank hakkında flaş karar
Turku'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
Turku'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir korucu şehit oldu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir korucu şehit oldu

Bodrum'da dev orkinos oltaya takıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir balıkçının oltasına 2 metre 70 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında dev orkinos takıldı.

Bodrum'da dev orkinos oltaya takıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 5 kişi, amatör balıkçı Erdal Geyik'in teknesiyle Güvercinlik Mahallesi açıklarında balık avına çıktı. Av sırasında Geyik'in oltasına dev balık takıldı. Teknedeki 5 kişi yaklaşık 1,5 saat süren uğraş sonunda 2 metre 70 santimetre ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki orkinosu tekneye çıkartmayı başardı.

Erdal Geyik ve arkadaşları, daha sonra balığı bir restorana getirdi. İlgi odağı olan dev orkinosu bazı kişiler fotoğrafladı.

Balıkçı Geyik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oltalarına böylesi orkinosun takılmasının kendilerini şaşırttığını söyledi.

Balığı küçük bir yemle yakaladıklarını ifade eden Geyik, "Balığın boyu 2 metre 70 santimetre. Yem olarak küçük kolyoz kullandık. Oltaya takılmasından yaklaşık 1,5 saat sonra teknemize alabildik." dedi.

Erdal Geyik, ilk defa bu büyüklükte bir balık yakaladıklarını belirterek, "Ağabeylerimin de çok yardımı oldu. Balığı satmayacağız, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, misafirlerimize dağıtacağız." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #orkinos #muğla
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sinop'ta 2 bin 300 yıllık tarih gün yüzüne çıkarılıyor
Sonraki Haber
ABD'ye ait düşen İHA'nın enkazı kaldırılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.