Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve "Duman 1" adı verilen operasyonda, birçok iş yerinde yüklü miktarda bandrolsüz paketli tütün ve tütün ürünlerinde kullanılan araçlar ele geçirildi

Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, birçok iş yerinde yüklü miktarda bandrolsüz paketli tütün ve tütün ürünlerinde kullanılan araçlar ele geçirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yasa dışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi, suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör/organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesi ve yasa dışı ticarete konu ürünlere el konulması amacıyla "Duman 1" operasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda Bodrum KOM Grup Amirliği görevlilerince, Bodrum polis sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren 20 iş yerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, bir iş yerinin belediye ruhsatının, üç iş yerinin de bazı belgelerinin bulunmadığı tespit edildi.

15 iş yerinde de yüklü miktarda bandrolsüz paketli tütün, tütün basılmış makaron, tütün basma makinesi, elektronik sigara, aparat ve likitleri, yaprak sarma kağıdı, nargile tütünü, kalem nargile, pipo tütünü, puro, sigara filtresi ile yüklü miktarda açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bu iş yerleri hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.