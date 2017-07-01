Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim bölgesinin yakınındaki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Antik Tiyatro'nun üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangında, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas ve Bodrum Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman işçisi ve arazözlerle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangın sırasında alevler arasında kalan ve içerisinde güvercinlerin bulunduğu bir kafes açılmaya çalışıldı. Görevliler tarafından kapısı açılan kafesteki kuşlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alevlerin yükselmesiyle itfaiye erleri de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Antik Tiyatro'ya kadar ulaşan yangın, bölgedeki vericilere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

