Makilik alanda başlayan yangın, bir site inşaatının şantiyesine sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan ve bir sitenin şantiyesine de sıçrayan yangında, yaklaşık 8 hektarlık makilik alan zarar gördü.



Haremtan Tepesi mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Özellikle kuru otların olduğu bölgede hızla ilerleyen alevler, yapımı süren sitenin şantiyesine sıçradı.



Yangına karadan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yanı sıra Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz ile 15 orman işçisi, havadan ise bir yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına şantiye işçileri de destek verdi.



Alevlerin deniz kenarına kadar ilerlediği yangında, kıyıya yakın bölgede demirli tekneler de demir alarak açıldı.



Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 8 hektar makilik alan ile inşaat şantiyesindeki bazı malzemeler zarar gördü.