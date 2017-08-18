MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, aşırı hız sonucu yoldan kenardaki bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, aşırı hız sonucu yoldan kenardaki bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.



Göltürkbükü Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelin fotoğrafçılığını yapan 48 yaşındaki Serhat Dalmış, yanında çalışan 24 yaşındaki Anıl Berke Ateş ve Azeri uyruklu 35 yaşındaki Gülmina İbrahimova, bugün saat 02.00'de, çalıştıkları otelden ayrıldı. Dalmış'ın kullandığı 48 BJ 963 plakalı otomobille, Bodrum ilçe merkezine dönmek için yola çıktı. Dalmış'ın kontrolündeki otomobil, iddiaya göre, aşırı hızlı sonucu, Torba Mahallesi Demir Mevkii'nde yoldan çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak yolun karşısına geçti. Dalmış ve Ateş, kaza yerinde öldü. İbrahimova ise vatandaşların çağırdığı ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.