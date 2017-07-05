Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı istikametinde, Filiz Demir idaresindeki 06 KSM 80 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Nihat Çelik yönetimindeki 48 BS 204 plakalı motosiklet çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Nihat Çelik ile yanındaki Kaan Avcı yaralandı.



Kazanın ardından bölgeden geçen ve ilk yardım eğitimi bilgisi olan Can Yatkın isimli vatandaş tarafından, bacağında derin kesik oluşan motosiklet sürücüsüne müdahale edildi.



Daha sonra yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi.