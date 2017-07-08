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Bodrum'da patlayan trafo yangına neden oldu

Ot ve çalılık alana sıçrayarak rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın sonucu bazı evler boşaltıldı

Bodrum'da patlayan trafo yangına neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafo patlaması sonucu ot ve çalılık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki ot ve çalılık alanda, ilk belirlemelere göre trafo patlaması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, Kargı Sitesi ve Bank Evlerin bulunduğu alana yaklaştı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerince yangına müdahale edildi.

Ekipler, yangının evlere sıçramaması için çaba gösterirken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin balkonlarından uzattıkları hortumlarla evlerinin çevresini ıslattı. Alevlerin yaklaştığı bazı evler tedbir amacıyla polis ve jandarma ekiplerince boşaltıldı.

Yangına müdahale etmeye çalıştıkları sırada yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık ot ve çalılık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #otluk #muğla #bodrum
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