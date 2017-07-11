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Bodrum'da turistlerin ilgi odağı oldu

Davul zurna eşliğinde deve sırtında taşınan gelin çeyizi Bodrum'da turistlerin ilgi odağı oldu.

Bodrum'da turistlerin ilgi odağı oldu

Turizm kenti Bodrum, doğal güzelliklerinin yanında, yıllardır devam eden gelenek ve görenekleriyle de dikkati çekiyor.

Gelinin çeyizini götürme ritüeli kent merkezinde rengarenk görüntülere neden oldu.

Davul zurna eşliğinde deve sırtında çeyiz taşındı.

Damat, düğünden önce; işe önce müstakbel eşi ve ailesinin çeyizlerini almakla başlıyor. Düğüne günler kala erkek tarafının aldığı çeyiz kız evine develerle taşındı.

Kızın ailesi ve akrabaları, erkek tarafının getirdiği çeyizleri küçük hediyeler karşılığında teslim aldı.

Yarım asırdır sürdürülen bu gelenek, ilçedeki yerli ve yabancı turistler tarafından da merak ve ilgiyle izlendi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum
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