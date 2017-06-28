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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

 Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde ihbar alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'dan gelen iki şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getirdikleri ihbarı üzerine şüphelilerin Gümbet Mahallesi'nde kaldıkları otel odasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda "torbacı" diye tabir edilen Ö.D. ve F.S'in, kaldıkları odada ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Ö.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, F.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #polis #muğla #bodrum
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