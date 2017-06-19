Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan makine mühendisi tutuklandı, öğretmen adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.Ü. ve Ç.A, adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden makine mühendisi M.Ü. tutuklandı, özel bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ç.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.