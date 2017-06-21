Tanıtım kapsamında davet edildikleri Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Norveç, Danimarka ve İsveçli gazeteci ve bloggerlar ilçeyi gezdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine davet edilen Norveç, Danimarka ve İsveçli 7 kişilik gazeteci ve blogger grubu, tarihi ve turistik yerleri gezdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Bodrum Tanıtma Vakfınca (BOTAV) geçen yıl başlatılan gazeteci ve bloggerların ilçeye davet edildiği tanıtım çalışması sürüyor.

Norveç, Danimarka ve İsveç'ten gelen 7 kişilik grup, Bodrum'da misafir edildi. İlçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginliklerinin de tanıtılmasının amaçlandığı çalışma kapsamında davet edilen grup, tarihi yerleri gezip bazı ziyaretlerde bulundu.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de düzenlenen toplantıda ise sinevizyon aracılığıyla ilçenin kısa tanıtım filmleri izlettirildi.

BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmanın Bodrum'un tanıtımına önemli katkıları olduğunu söyledi.

Bodrum'un tanıtımı için kışın yurt dışındaki fuarlara gittiklerini dile getiren Bayraktar, "Bunun yanında yazın da başka ülkelerden gazetecileri, bloggerları davet ederek Bodrum'u görmelerini ve gördüklerini kendi basın organlarında anlatmalarını istiyoruz. Bu çok yararlı oluyor. Geçtiğimiz yıl 7 ülkeden gazeteciler geldi. Bu sene ise gelecek olan Hollandalı grupla birlikte 5 ülkeden ekip gelmiş olacak." dedi.